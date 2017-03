Dr House : Olivia Wilde, de nouveau enceinte ? Découvrez son baby-bump !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Ces derniers mois, Olivia Wilde était assez présente sur les réseaux ! Et pour cause, celle qui incarnait le Numéro 13 dans Dr House, s’est montrée très engagée dans la campagne présidentielle américaine. Manifestations anti- Donald Trump, Women March, tweet visé envers le nouveau président, soutient à Hilary Clinton…. Et changement de coupe pour ne plus ressembler à Mélania Trump ! Mais si la jeune femme est une citoyenne engagée, elle est avant tout une excellente actrice… Il était donc logique qu’Olivia Wilde reprennent les chemins des studios !

Une photo qui sème le doute !

Mais surprise ! Cinq mois après avoir donné naissance à sa petite fille Daisy, l’actrice vient de poster une photo sur son compte Instagram, où celle-ci arbore un ventre bien arrondi ! Mais que les fans se rassurent, tout cela n’est qu’une petite blague d’Olivia Wilde ! En effet, il s’agit d’une simple prothèse utilisée pour les besoins de son prochain film « Life Itself » dans lequel elle joue une femme enceinte. En plus d’être belle, engagée et intelligente, l’actrice nous prouve son sens de l’humour !









Une publication partagée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 21 Mars 2017 à 6h45 PDT

Pour ceux qui resteraient encore perplexes, de nouvelles photos d’Olivia Wilde en plein tournage ont été dévoilées. On découvre la jeune femme avec son faux baby-bump, en compagnie de ses partenaires Annette Bening, Mandy Patakin et Oscar Isaac. Le film « Life Itself » est prévu en salle pour 2018 !