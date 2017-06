Dr House : Olivia Wilde ne ressemble plus à ça ! (Photos)

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Qui a dit que le métier d'acteur n'est pas exigeant ? Selon les rôles incarnés, il peut arriver que l'on demande à un comédien ou une comédienne de changer son apparence physique. Parmi les exemples les plus marquants au cinéma, on se souvient de Nicole Kidman pour incarner Virginia Woolf dans The Hours, ou de Charlize Theron méconnaissable dans Monster, voire encore de Matt Damon dans The Informant.



Olivia Wilde aussi est de ceux et celles qui ont dû modifier leur apparence physique pour les besoins d'un rôle. Elle a ainsi dû troquer son carré blond platine pour un carré brun chocolat. L'actrice révélée dans la série Dr House incarne en effet Julia dans l'adaptation théâtrale du roman culte de George Orwell, 1984. La comédienne est en ce moment à Broadway sur les planches. « Qui dit période sombre, dit cheveux sombres », écrivait même l'actrice en mai dernier lorsqu'elle a opéré son changement. En effet, le roman 1984, comme la pièce, dépeignent une sorte de réalité futuriste où les relations entre personnes sont diligentées par des règles strictes, et où libre arbitre et opposition politique ne sont pas les bienvenues.



Depuis, l'actrice a posté une série de photos sur lesquelles elle affiche sa nouvelle couleur brune. Une couleur qui lui va à ravir.







Dark times call for dark hair. #1984play Une publication partagée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 10 Mai 2017 à 18h29 PDT





Immediately after taking this important selfie to commemorate my first day in the #1984play dressing room, the lights broke off the mirror and crashed onto the floor. Good omen, right? 👌 Une publication partagée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 12 Mai 2017 à 18h12 PDT





Current situation, after officially ending first 8 show week of #1984onBroadway previews. ☠️😵☠️ #wearethedead Une publication partagée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 28 Mai 2017 à 13h25 PDT

