Dr House : Olivia Wilde se lance dans le théâtre à Broadway

Après le mannequinat, et la comédie, Olivia Wilde s’apprête à ajouter une nouvelle corde à son arc. Selon les informations de Variety et du Hollywood Reporter, l’actrice révélée dans la série "Dr House" sera dès le mois de juin prochain sur les planches de Broadway, scène de théâtre majeure de New York. Elle jouera dans une pièce adaptée du célèbre roman 1984, de George Orwell. Adaptation théâtrale qui a déjà connu un beau succès au Royaume-Uni. L’actrice en a même déjà fait la publicité sur son compte Instagram. Elle semble très excitée à l’idée de jouer au théâtre une pièce de George Orwell.

La pièce sera dirigée par Robert Icke et Duncan Macmillan qui ont également adapté le texte. Olivia Wilde montera sur scène pour sa première le 22 juin à l’Hudson Theatre. L’actrice incarnera Julia, la femme avec qui le héros du roman, Winston Smith, entame une liaison amoureuse. Ce personnage masculin sera joué par l’acteur britannique Tom Sturridge, révélé par le film "Good Morning England".

Olivia Wilde avait décidé de prendre un peu de temps pour elle en 2016, après la naissance de sa fille Daisy, le 11 octobre dernier. Depuis, elle a repris le chemin des studios et des tournages.





My bro sent me this to show off that he reads the paper. Oh also also because tickets are available now so don't sleep on it! Revisedtruth.com Une publication partagée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 3 Avril 2017 à 17h04 PDT

