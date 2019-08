Dr House saison 7 : l'adversaire de Gregory House

Le Dr House devrait prochainement affronter un adversaire à sa mesure en la personne de la mère de Lisa Cuddy.

Déjà que la romance entre Gregory House et Lisa Cuddy ne sera pas de tout repos, le docteur le plus cynique de tous les temps devrait se frotter à la mère de sa charmante petite-amie. De quoi ajouter un peu de piment dans un couple déjà très épicé. On vous révélait il y a peu que c'est l'actrice Candice Bergen qui avait hérité du rôle de la maman de Lisa Edelstein. Aujourd'hui, le créateur David Shore nous en apprend un peu plus sur le personnage.

Le producteur a en fait suggéré que les deux fortes têtes seraient assez similaires dans leur personnalité : "C'est toujours agréable d'avoir House qui lutte contre certaines personnes, même s'il n'admet pas qu'ils ont des choses en commun. Ils ne sont pas la même personne mais ils sont parrallèles... et ce ne sont pas des parallèles qui s'attirent". Dr House contre la maman de sa compagne ? Cela promet des étincelles.

