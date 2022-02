Dr House saison 8 : Allison (Jennifer Morrison) ne reviendra pas pour le final

Après l'annonce de l'absence de Lisa Edelstein au générique de l'ultime épisode de Dr House, c'est au tour de Jennifer Morrison d'informer les fans qu'elle ne reviendra pas non plus.

Tout d'abord médecin, puis chef de service (avant d'être finalement rétrogradée), celle qui fut par ailleurs la femme de Chase (Jesse Spencer) entre les saisons 1 et 6 de Dr House, avait préféré partir pour Chicago plutôt que de continuer à travailler selon les méthodes de Gregory (Hugh Laurie)... Depuis, la comédienne Jennifer Morrison connaît un beau succès grâce au rôle principal qu'elle occupe désormais dans l'excellente série produite par ABC : Once Upon a Time. Mais cet emploi du temps bien rempli ne serait, malgré tout, pas la seule raison de son absence lors de cet ultime rendez-vous avec l'équipe du Princeton Plainsboro...

Interrogée à ce sujet par Entertainment Weekly, Jennifer Morrison a précisé : "Personne ne m'a contacté à propos d'un éventuel retour, et le tournage est bien trop proche pour que cela puisse être une possibilité... Il s'agit véritablement d'une série très spéciale, et qui a su devenir quelque chose d'important au sein de la pop-culture. Je me sens particulièrement chanceuse d'avoir eu l'opportunité d'y participer... J'adore Cameron et j'aurai toujours beaucoup d'affection envers ce personnage. Donc, oui, si l'opportunité s'était présentée... j'aurais, bien sûr, accepté". Une nouvelle déception pour les fans de la série... qui, par ailleurs, ne manqueront certainement pas de prendre grand plaisir à la découvrir dans un tout autre registre (ni plus ni moins que la fille de Blanche-Neige et du Prince Charmant !) lorsque Once Upon a Time arrivera en France.

