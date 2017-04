Jennifer Morrison au bras d'une grande star américaine

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Jennifer Morrison, l’actrice qui incarnait le docteur Allison Cameron dans la série Dr House, était à Tribeca (l’un des festivals du film les plus importants) pour se rendre à l’avant-première du film The Circle. La jolie blonde ne s’y est pas rendu seule, puisqu’à son bras se tenait un très célèbre acteur américain : Matthew Perry, le légendaire Chandler de la série Friends. Jennifer Morrison a posté un cliché d’eux sur son compte Instagram où les deux apparaissent tout sourire. Pour l’occasion, l’actrice portait une ravissante robe blanche et était coiffé d’un carré wavy. D’ailleurs, cette coupe de cheveux a beaucoup surpris ses fans. Surtout en positif : « J’aime ta coupe et j’adore ce nouveau look », « tu as l’air superbe », « Jen, tu es superbe avec cette nouvelle coupe ».

D’autres admirateurs n’en reviennent pas de voir « Chandler » au côté de la jeune femme. Il faut dire que les deux acteurs se connaissent très bien puisqu’ils partagent la scène ensemble dans la pièce The End of Longing. Une pièce co-écrite par Matthew Perry qui se joue actuellement à New York.



Jennifer Morrison est venue à Tribeca pour soutenir son amie Karen Gillian (vue notamment dans Gardien de la Galaxie - ce dimanche 30 avril sur TF1 à 20h55 ) qui joue dans le film The Circle au côté de Tom Hanks, John Bodega et Emma Watson.