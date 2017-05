Jennifer Morrison super sexy en bikini sur Instagram

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

La plus jolie blonde de la série Dr House Jennifer Morrison vient de dévoiler son côté pin-up sur Instagram. Très active sur ce réseau social, l’actrice partage avec ses fans les moments forts de son quotidien, de sa carrière et de son intimité. A quelques jours de l’arrivée de l’été, l’actrice qui interprétait le rôle d’Allison Cameron dans la série a posté une photo particulièrement sexy. Une photo « nostalgie » dans le cadre des désormais Throw back Thursday (TBT). On la découvre de dos dans un magnifique maillot de bain noir. Jennifer Morrison est perchée sur des escarpins noirs qui lui donnent un look particulièrement sexy et surtout très rétro. Avec un tel physique, l’actrice a de quoi rendre jalouse.

En légende de cette photo, on peut lire : " Moment nostalgie de ce shooting en mode pin-up". Comme on pouvait s’y attendre ce post a suscité de nombreuses réactions de la part de sa communauté. Cette photo a été likée plus de 59 000 fois et les compliments ont littéralement explosé. Aujourd’hui, à 38 ans, l’actrice a choisi de faire une pause dans sa carrière et de se consacrer à sa vie privée. On a désormais hâte de découvrir quels seront ses nouveaux projets. Restera-t-elle sur le petit écran ou se lancera-t-elle dans une carrière au cinéma ?





Throw back Thursday to this pin up shoot :) research for #steph #endoflonging #tbt Une publication partagée par jenmorrisonlive (@jenmorrisonlive) le 25 Mai 2017 à 8h11 PDT