Jesse Spencer ultra hot sur Instagram !

Pour fêter ses 14 000 abonnés sur Instagram, Jesse Spencer a décidé de faire fort. L’acteur vu dans Dr House fait tomber le haut de la chemise. Mieux encore, dans une photo postée sur son compte, le beau blond – un temps fiancé à Jennifer Morrison - apparaît sortant de la douche, avec pour seul habit, une serviette nouée à la taille. Encore ruisselant d’eau, il exhibe son torse musclé. De quoi faire monter la température en ce printemps maussade. Ce n’est pas la première fois qu’il expose aux yeux de tous son corps d’éphèbe. Et bien sûr, comme à chaque fois, le cliché de l’acteur n’a pas laissé ses fans indifférents. Au contraire. Dans les commentaires, on s’embrase.



« Souffle coupé », « oh mon Dieu mais quelle photo », « chaleur », « cette photo va me faire toute la journée », « Je crois que mon cœur vient de sortir de ma poitrine et j’ai besoin que docteur Robert Chase vienne le réparer maintenant », peut-on ainsi lire. Docteur Robert Chase, un clin d’œil au personnage de Jesse Spencer incarnait dans la série médicale. C’était l’un des trois médecins qui travaillaient sous la direction du fantasque Dr House. Sa romance avec le docteur Cameron avait passionné les téléspectateurs tout au long de la série.