Olivia Wilde métamorphosée, elle change de coupe de cheveux

Actrice, mannequin, mère de deux enfants… Olivia Wilde gère d’une main de maître sa carrière professionnelle aussi bien que sa vie privée. Côte style, la jeune femme sait se montrer fatale sur le tapis rouge, et un poil plus rock ou décontractée lorsqu’elle travaille ou qu’elle passe du temps en famille. Aujourd’hui, la star a décidé de changer de tête. L'actrice de Dr House a dévoilé sur Instagram sa nouvelle coupe et couleur de cheveux : un carré brun. Et ça change complètement de ses longues mèches châtains. En légende, elle a écrit : "Les temps sombres exigent des cheveux noirs." Conquis, les internautes ont commenté la photo : "J’adore tes cheveux", "Incroyable, j’aime ça", "Toujours aussi belle", ont-ils écrit.

Olivia Wilde n'est pas totalement novice en matière de changement capillaire puisqu'en 2012, elle affichait une crinière blonde pour les besoins d'une publicité. Plus récemment, elle a évoqué son agacement lorsque de nombreux internautes lui ont trouvé une ressemblance avec Melania Trump. Vexée, elle a décidé de se couper les cheveux avant de dévoiler le cliché sur Instagram accompagné de la légende : "Je me sens moi-même. Merci au maître @harryjoshhair pour la coupe. #Pluslacoupedemelania."





Dark times call for dark hair. #1984play Une publication partagée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 10 Mai 2017 à 18h29 PDT