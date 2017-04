Saurez-vous reconnaître cette actrice très connue ?

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Elle a joué dans Dr House, elle a les yeux verts, elle est jeune maman… Avez-vous deviné à qui appartient cette photo trop craquante postée sur Instagram ? Découvrez la réponse sans plus tarder.

Telle mère, tel fils ? Ce n’est pas la première fois que l’actrice fait ce genre de cadeau à ses fans et à sa communauté. En effet, en janvier 2017, Olivia Wilde de la série Dr House publiait une photo souvenir de son enfance. Il s’agissait d’un portrait adorable de celle qui foule aujourd’hui les tapis rouges des plus grands événements hollywoodiens. Hier, dans le cadre du désormais fameux Throwback Thursday sur Instagram, l’interprète du docteur Remy Hadley alias « numéro 13 » a renouvelé l’expérience en proposant à ses fans une photo en compagnie de sa sœur Chloé. Attention, préparez-vous à craquer.

En légende de cette photo postée on pouvait lire : "Ma sœur adorée et un grumpy cat". Un cliché très tendre qui montre bien combien les deux jeunes femmes étaient complices pendant leur enfance. Sa grimace a particulièrement conquis les membres de la communauté de l’actrice qui se sont empressés de liker de nombreuses fois ce cliché posté sur Instagram. Dans les commentaires, certains fans ont même trouvé quelques traits de ressemblance entre Olivia Wilde et son fils âgé de 3 ans.





#tbt my sweet sister and a grumpy cat. Une publication partagée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 27 Avril 2017 à 13h57 PDT