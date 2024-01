Dream team - Black M VS Matt Pokora

Pour ce dernier duel avant la finale, deux équipes renommées pour leurs prestations scéniques exceptionnelles vont s'affronter : l'équipe de Black M, qui interprétera un titre de Section d'Assaut, et celle de Matt Pokora avec son tube "Les planètes". Les deux équipes se mesureront sur des titres similaires, mais qui saura faire la différence ? Quelle équipe se qualifiera pour la dernière étape de la compétition ? Le suspense est à son comble, et le public est impatient de découvrir quelle équipe brillera et décrochera sa place tant convoitée pour la grande finale ! Extrait Dream team - La relève des stars (Partie 1)