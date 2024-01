Dream team - La "dream team" de Black M

Rappeur, auteur, compositeur, Black M est le mentor d'une équipe de talent 100% masculine ! On y découvre César, le cadet de la team, Samy le rappeur, Aivan le danseur et ancien candidat de The Voice Kids Suisse, et enfin Yssa et Loay. Une équipe complète remplie de talentueux chanteurs, danseurs, mais aussi et surtout de rappeurs. Extrait Dream team - La relève des stars (Partie 2)