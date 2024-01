Dream team - La "dream team" de Camille Lellouche

Chanteuse à l'émotion indéniable, Camille Lellouche est accompagnée par une équipe féminine de talent ! On y trouve la douce Zoé, gagnante de l'Eurovision Junior 2023, Maya avec son timbre de voix très reconnaissable, la diva Rania, ancienne participante de The Voice Kid, Jeanne, le soleil du groupe, ou encore Gabrielle, la danseuse de la team. Ensemble, elles vont nous proposer une prestation mêlant performance et émotion ! Un cocktail musical et visuel qui promet de captiver le public et de marquer les esprits. Extrait Dream team - La relève des stars (Partie 1)