Dream team - La "dream team" de Claudio Capéo

Chanteur aux nombreux succès et devenu une figure emblématique de la chanson française, Claudio Capéo rassemble une équipe composée de cinq jeunes chanteurs talentueux. Parmi eux, Nahel, un artiste intrépide dont les prestations audacieuses sur la scène de The Voice Kid ont marqué les esprits. Gaspard, quant à lui, est un jeune prodige des comédies musicales, Louison se distingue en tant que chanteur polyvalent très actif sur les réseaux sociaux, Nessio est le benjamin de l'équipe, et enfin, Dylan, d'origine espagnole, partage la scène avec son père. Une équipe variée et prometteuse prête à enflammer la scène et à conquérir les cœurs du public avec son talent exceptionnel ! Extrait Dream Team - La relève des stars (Partie 1)