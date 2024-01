Dream team - La "dream team" de Jenifer

Chanteuse pop ayant laissé une empreinte indélébile sur les dernières générations, Jenifer est accompagnée d'une équipe 100% féminine ! Parmi elles, la gagnante de The Voice Kid, Emma, et la talentueuse Izalyne, qui se distingue non seulement par sa voix, mais aussi par ses talents de danseuse. Malia, Évangéline et Lola-Rose complètent cette équipe, chacune apportant son charisme unique et sa sensibilité. Une équipe puissante et pleine de promesses, prête à illuminer la scène et à laisser une empreinte mémorable dans le cœur du public ! Extrait Dream team - La relève des stars (Partie 1)