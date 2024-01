Dream team - La "dream team" de Lara Fabian

Icône de la chanson française depuis plus de 20 ans, l'équipe de Lara Fabian se définit par les mots d'ordre "solidaire, solaire et généreux" ! Au sein de ce groupe, on découvre la grande gagnante de The Voice Kid 7, Rebecca, ainsi que les deux Lola, Manon et sa voix exceptionnelle, et enfin la flamboyante Swing. Une équipe rayonnante et unie, prête à enflammer la scène et à partager son talent avec le public. Lara Fabian et sa Dream Team promettent une expérience musicale inoubliable, alliant passion, générosité et excellence vocale ! Extrait Dream team - La relève des stars (Partie 1)