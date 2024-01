Dream team - La "dream team" de Matt Pokora

Compétiteur né, Matt Pokora a bien l'intention de mener son équipe à la victoire. Celle-ci est composée du talentueux Enzo, qui a représenté la France à l'Eurovision Junior, du demi-finaliste de The Voice, Timéo, du pianiste Titouan, du danseur Mahdy, et enfin du futur grand artiste Loan. Une équipe diversifiée et prometteuse, prête à relever tous les défis de cette compétition musicale. Avec Matt Pokora à la barre, l'excellence et l'ambition sont au rendez-vous, promettant des performances exceptionnelles et des moments inoubliables pour le public ! Extrait Dream team - La relève des stars (Partie 1)