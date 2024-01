Dream team - La relève des stars (Partie 1) du 19 janvier 2024

Ce soir, une compétition musicale épique se profile, mettant en lice six stars de la chanson française, chacune accompagnée par une équipe de cinq jeunes talents à leur image. Parmi ces mentors d'exception, la légendaire Lara Fabian, la reine de la Pop Jenifer, le rappeur et compositeur Black M, la star Matt Pokora, l'authentique Camille Lellouche, et enfin l'exeptionnel Claudio Capéo. Chacun sera accompagné de sa relève, cinq enfants chanteurs constituant leur "dream team". Les votes seront entre les mains du public, mais également d'un panel d'experts ! Une soirée haute en couleur où l'émotion et la prouesse vocale se disputeront la victoire. Mais alors qui sera élue la meilleur team ? Dream team - La relève des stars (Partie 1)