Dream team - La relève des stars (Partie 2) du 19 janvier 2024

Lors de cette deuxième partie de soirée, les équipes des mentors Black M et Camille Lellouche se retrouveront pour un duel d'exception où le show et l'émotion seront mis à l'épreuve. Ce sera également l'heure des épreuves de la seconde chance, épreuves durant lesquelles les mentors devront choisir le meilleur chanteur de l'équipe afin de représenter leur équipe. Alors qui de Zoé, Izalyne et Enzo amènera son équipe à la qualification ? Dream team - La relève des stars (Partie 2)