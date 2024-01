Dream team - L'épreuve de la seconde chance d'Enzo

Finaliste de The Voice Kids et ayant atteint la troisième place à l'Eurovision Kids, c'est le talentueux Enzo qui portera les couleurs de l'équipe de Matt Pokora avec sa performance sur la chanson "Begin" de Macdon. Enzo, le prodige de la scène musicale, promet de livrer une interprétation pleine d'énergie et d'émotion, emportant le public dans un voyage musical inoubliable. Préparez-vous à être éblouis par le charisme et le talent exceptionnel d'Enzo lors de cette représentation unique ! Extrait Dream team - La relève des stars (Partie 2)