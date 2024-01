Dream team - L'épreuve de la seconde chance d'Izalyne

Pour le défi solo de son équipe, Jenifer a porté son choix sur Izalyne. La jeune artiste a opté pour une interprétation de la chanson "Hold my Hand" de Lady Gaga. Elle mise pleinement sur l'émotion et une prestation vocale exceptionnelle pour marquer les esprits. Izalyne s'apprête à offrir une performance qui transcendera les frontières de la scène, captivant le public par sa puissance vocale et son interprétation touchante ! Dream team - La relève des stars (Partie 2)