Dream team - Solo final : Loan

Dans l'ultime solo qui pourrait être la clé de la victoire pour la team de Matt Pokora, Loan, l'artiste choisi par son mentor, va ensorceler la scène avec une interprétation captivante de "Et Bam" de Mentissa. Préparez-vous à être éblouis et emportés par la puissance de cette prestation exceptionnelle. Loan aura-t-il réussi à conquérir non seulement les cœurs du public, mais aussi à séduire le redoutable panel de juges ? Le suspense est à son comble...Extrait Dream team - La relève des stars (Partie 2)