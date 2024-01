Dream team - Solo final : Yssa

Black M a choisi le talentueux Yssa, un artiste déjà complet, alliant les talents d'auteur, de compositeur et d'interprète. Il s'apprête à enflammer la scène avec une chanson qu'il a lui-même écrite, ajoutant une touche personnelle et authentique à sa performance. Yssa, le prodige aux multiples facettes, est prêt à faire vibrer le public avec sa créativité et son charisme exceptionnels. Extrait Dream team - La relève des stars (Partie 2)