Les dernières répétitions du nouveau talent-show "DREAM TEAM"

Plongés dans les coulisses des dernières répétitions du tout nouveau talent-show "DREAM TEAM : LA RELÈVE DES STARS", une émission qui promet des duels spectaculaires entre les équipes des mentors de renom tels que Camille Lellouche, Lara Fabian, Jenifer, Claudio Capéo, Black M et enfin Matt Pokora ! Les six artistes français se lanceront dans la compétition accompagnés de leur équipe composée de cinq jeunes chanteurs partageant le même univers artistique. À chaque étape de cette aventure, un jury composé de professionnels de renom apportera son expertise, tandis que le public présent jouera un rôle crucial dans l'arbitrage de la compétition ! Rendez-vous le vendredi 19 janvier pour découvrir quelle équipe se distinguera et remportera le titre ultime de "DREAM TEAM : LA RELÈVE DES STARS" !