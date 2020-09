DRONERS LA PLUS INCROYABLE COURSE DE DRONES

Terraqua est en ébullition et pour cause : la plus grande, la plus folle et la plus incroyable course de drones jamais organisée auparavant débute dans quelques jours... Les meilleurs pilotes venus des quatre coins du monde affluent sur l’Archipel de Paï pour s’affronter dans des courses épiques, des circuits complètement délirants imaginés par Wyatt Whale en personne, le génial inventeur de la technologie des G.EN.I.Es, ces entités d’énergie pure capables de se « télécharger » dans des drones pour leur donner vie !



Les participants vont devoir rivaliser d’adresse, d’intelligence et d’inventivité pour déjouer les pièges de l’inventeur et espérer ainsi remporter La Coupe de la Baleine !



C’est dans ce contexte bouillant que les Tikis, l’équipe formée par Corto, Enki, Mouse et leur G.EN.I.E Oro , débarque sur Paï avec la ferme intention de remporter la victoire. Même s’ils sont novices dans le monde des DroneRaces, les Tikis sont plus déterminés que jamais car de la réussite de leur tournoi dépend l’avenir de leur archipel tout entier ! En effet, être vainqueurs de la coupe leur permettrait de devenir les apprentis de Wyatt Whale, et ainsi de mettre en œuvre à coup sûr les moyens d’empêcher leur île de sombrer dans l’océan…



Une lourde responsabilité sur de si jeunes épaules, mais nos héros ont du caractère et ne se laisseront pas impressionner ! Les autres DroneTeams n’ont qu’à bien se tenir ! Les Tikis sont dans la place ! La chanson du générique de Droners est interprétée par Anaïs Delva, qui prête également sa voix à Corto. Découvrez prochainement un épisode en avant-première sur MYTF1 !