Droners saison 2 inédite - A partir du samedi 11 mars à 7h20

Nouveaux défis et courses toujours plus spectaculaires, Droners saison 2 en exclusivité sur TFOU et en replay sur MYTF1

Après avoir gagné la course de la Baleine, les Tikis et Wyatt Whale participent cette année au tournoi du Rotor Punch sur l’île de la Tortue. Organisée par la légendaire Reine Rouille, cette compétition voit s’affronter les pilotes de drones les plus féroces des trois mers.

A la clef, les dizaines de cristaux Aquae dont Whale a besoin pour construire sa dernière invention censée stopper la montée des océans. Pour cela, Corto, Mouse, Enki et Oro devront redoubler d’inventivité et de combativité pour remporter les nouveaux défis qui les attendent et battre de nouvelles équipes, toutes plus redoutables les unes que les autres…

Les Tikis réussiront-ils enfin à sauver la monter des océans ?

A voir en exclusivité à partir du samedi 11 mars sur TFOU et en replay sur MYTF1.