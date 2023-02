Droners 2 - Ile de la tortue - Extrait

Cette année, les Tikis et Wyatt Whale participent au tournoi du Rotor Punch sur l’île de la Tortue. Organisée par la légendaire Reine Rouille, cette compétition voit s’affronter les pilotes de drones les plus féroces de Terraqua. Corto, Mouse, Enki et Oro devront redoubler d’inventivité et de combativité pour remporter les nouveaux défis qui les attendent, tous plus redoutables les uns que les autres…