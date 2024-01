Droners - Bienvenue à Tortuga - Partie 1

Après leur victoire à la course de la Baleine, les Tikis et les autres Droners aident Whale à installer son système permettant de protéger l’île de Nuï de la montée des eaux. Mais Corto réalise qu’il en faudrait bien plus pour sauver toutes les îles de TerrAqua. Or Whale a déjà conçu la solution mais pour la faire fonctionner il aurait besoin de l’énergie de beaucoup de cristaux aquae. Une seule personne sur Terraqua en possédant autant, la Reine Rouille qui dirige l’île de Tortuga. Mais pour accéder à son coffre aux 1000 trésors aquae, il faudra que les Tikis remportent la compétition du Rotor Punch.