Droners - La course Arakno

Suite à un sabotage contre les Tikis pendant un entrainement, les Pirates sont accusés de triche et se retrouvent suspendus de la compétition. Persuadée qu’ils sont les victimes des préjugés concernant leur peuple des Grattes Rivage, Mouse décide de les soutenir malgré l’incompréhension de Corto. La pilote décide d’aller enquêter sur le circuit des Toiles pour apporter la preuve à Mouse qu’elle se trompe. Mais les Mirages sont en réalité derrière le sabotage et Corto sacrifiera sa victoire de la course pour se réconcilier avec son amie.