Droners - La course au Monkeyvol

Alors qu’Enki reçoit la visite de ses parents, Scarlett en profite pour organiser une course afin de prouver l’existence du légendaire Monkeyvol. Elle est sûr d’avoir un jour aperçu cet animal dont même les deux professeurs émérites n’ont jamais réussi à prouver l’existence. Mais Enki est rapidement jaloux de l’admiration que ses parents portent à l’équipe adverse des Planctons. Ils refusent donc leurs conseils et s’entête dans une stratégie qui ne mène pas les Tikis vers la découverte attendue. Heureusement, il se trouve que Corto et le Monkeyvol partagent le même goût pour les crackers goût oromos.