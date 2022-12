Droners - La course au pollen

Lors d’une course sur le circuit du marais, les Génies sont victimes d’une allergie au pollen. Impossible pour eux de terminer la course. Enki et les ingenerd des Abeilles doivent trouver une solution rapidement. Mais Enki peine à résoudre le problème et n’ose pas le dire à ses amies de peur de les décevoir et particulièrement Flora qui n’a fait que chanter ses louanges jusqu’ici.