Droners - La course au Trésor

Enki découvre qu’un mystérieux sous-marin ayant appartenu à Maximilien von Maelstrom, figure légendaire de l’île des Sirènes, se trouverait dans les profondeurs de Tortuga. Apprenant de Mina que Maximilien est le père du biomimétisme, Enki se prend de passion pour ce sujet et décide d’aider la pilote des Sirènes à retrouver le sous-marin perdu. Tous les deux se rapprochent dans cette quête. Mais Scarlett découvre leur secret, et les met en concurrence à l’occasion d’une course au trésor : le premier qui trouvera le sous-marin pour elle gagnera la course.