Droners - La course aux fantômes

Coincés par une tempête, les Tikis et les Mirages doivent passer la nuit dans le circuit du Manoir. Suite à l’apparition de fantômes, Corto et Mouse sont persuadées que le manoir est hanté. Mais Enki découvre qu’il s’agit d’une farce des Mirages pour les déstabiliser avant la course. Problème : les Mirages ont utilisé un device Teach Tech qui a fait planter tout le circuit et les créatures mécaniques deviennent folles mettant tout le monde en danger.