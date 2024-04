Droners - La course aux Prédateurs

La prochaine course prend la forme d’une grande partie de cache-cache sous-marine opposant 4 drones Prédateurs et 4 drones Proies ! A son grand désarroi, Corto se retrouve dans l’équipe des proies, en compagnie des Planctons qu’elle estime être des catastrophes ambulantes… mais elle va découvrir que leur différence est une force, et que leurs idées farfelues pourraient bien les mener à la victoire…