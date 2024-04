Droners - La course Boomers

Un défi lancé entre Lavinia et Corto prend des proportions que la jeune pilote n’aurait jamais imaginé. Corto se retrouve porte étendard lors d’une course où s’affronteront la vieille génération des « Boomers », Whale, Lavinia et Scarlett à la nouvelle génération de Droners. Ces derniers ont à cœur de faire gagner mais ont plutôt tendance à la noyer sous leurs conseils souvent contradictoires. Heureusement, Enki et Mouse sont toujours là pour soutenir Corto même quand elle se met dans les pires ennuis !