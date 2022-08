Droners - La course Bubble-Gum

Les Tikis affrontent les Starfish sur le circuit du Candy Shop. Corto se laisse complexer par le succès médiatique des Starfish et vexe gravement Oro. Sur le circuit un incident technique provoque l’échange d’Oro avec Genius, le Génie des Starfish. Impossible de les remettre à leur place ! Les Tikis devront donc faire la course avec l’impossible Genius et Oro avec les Starfish. Mais Oro compte bien se venger des paroles de Corto et lui prouver qu’il peut gagner la course même quand il est dans une autre équipe !