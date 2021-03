Droners - La course Comeback

Enki découvre de vieilles archives de Whale participant à des courses de drones. La vidéo devient virale dans la ruche et tout le monde se met en tête d’affronter Whale. Mais Corto découvre que son mentor est loin d’être au top avec son vieux drone rouillé. Elle a peur qu’il se ridiculise lors de la course qui l’opposera aux droners. Mais Whale, Neptune et leur vieux drone Moby ont plus d’un tour dans leur sac.