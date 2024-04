Droners - La course de Baba

Lors d’un nouveau tracé de course sur un circuit de la forêt-carapace, Baba se montre particulièrement stressé et provoque l’échec de l’entrainement des Zélotes. Ifa, malgré son amitié pour Baba, s’inquiète de ses performances au sein de l’équipe, serait-il trop vieux ? Mouse soutient Baba et en apprend plus sur son passé et les raisons de sa peur du nouveau tracé de course. Il y a longtemps, Baba a perdu son drone en sauvant Scarlett, alors toute jeune, lors de l’une de ses explorations de l’île de la Tortue. Ayant promis le silence sur l’affaire, Baba ne peut vraiment s’expliquer auprès d’Ifa qui n’en fait qu’à sa tête et se retrouve aux prises avec les mêmes araignées que Baba avait affronté auparavant.