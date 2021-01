Droners - La course de Maelström

Victoria reçoit la visite de sa mère qui remet en question la place de pilote et de chef de Mina au sein de l’équipe des Sirènes. Les Tikis devront affronter l’équipe lors d’une course spéciale : une course selon les règles complétement farfelues des élites de Maelstrom. Corto ne prend pas cette épreuve au sérieux avant de réaliser que tous ces codes régissant la course sont très difficiles à retenir et à maitriser. C’est alors qu’elle reçoit l’aide inattendue de Mina. Cette dernière ayant à cœur de récupérer sa place face à Victoria.