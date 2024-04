Droners - La course des Chefs

Le rêve de Corto se réalise : elle va participer à une course de drone dont le juge sera son idole, le Chef Otaqua. Mais ce dernier se montre extrêmement difficile dans une épreuve de cuisine que les Tikis ne maîtrisent absolument pas. Corto est d’autant plus perdue sur ce qu’elle doit faire qu’Enki et Mouse affichent pour une fois une stratégie opposée. La défaite est proche d’autant que leurs adversaires ont un atout de taille, Pavel se révélant être un cuisto de génie. Heureusement, les Tikis sauront retrouver une stratégie d’équipe.