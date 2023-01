Droners - La course des coursiers

Suite à un défi lancé par Corto, Shark se rend à Paroa et est pris en chasse par des grattes-rivages qui l’accuse d’avoir triché lors de la dernière course des coursiers Une course où il s’agit de livrer des colis dans le labyrinthe de rues qu’est Paroa. Pour leur prouver que Shark n’est pas un tricheur, Corto décide de participer à la prochaine course avec lui.