Droners - La course des Mecanix

Une course spéciale est annoncée sur l’île de la Tortue par Scarlett. Une course qui opposera les Tikis et les Faucons. Il s’agit de franchir quatre portes dans quatre environnements différents. Et pour ça, les mecanix de chaque équipe doivent customiser leur drones. En préparant la course, Mouse se lie d’amitié avec Lila, la mecanix des Faucons. Mais ce coup de foudre amical n’est pas du tout du goût de Corto et Hannah.