Droners - La course du Jugement

Dans la Galerie de la Reine, Oro découvre un Terra-Suits : un artefact qui permet aux Aquae de prendre une apparence humaine. Victime d’une injustice, Oro décide d’utiliser le Terra-Suits. Bouleversés, les Tikis, après leur découverte, veulent ramener l’artefact immédiatement. Trop tard, car Ifa a suivi la trace de l’artefact et identifié Corto et Oro comme les voleurs. Oro et Corto vont passer en jugement et risque d’être banni de l’île de la Tortue. Mais Mouse découvre une vieille loi Gratte-Rivage et en appelle au « Jugement par la course ». Pour être graciés, Corto et Oro devront voler contre le champion de la Reine, Ifa. Oro défendra brillamment la cause des Génies en sauvant Ifa d’un grand péril. Il sacrifiera sa course mais gagnera le cœur des habitants de l’île.