Droners - La course du Labyrinthe

Alors qu’ils doivent affronter les Tikis dans une prochaine course, Hannah rivalise avec Corto. Les deux filles se laissent emporter dans des défis oubliant même l’entrainement. Kami se laisse emporter par l’attitude d’Hannah et devient très difficile à contrôler. A tel point, qu’Hannah remet en question sa capacité à piloter avec un Génie. Alors qu’elle rend Kami à Whale, la rupture entre la pilote et le Génie est consommée mais c’était sans compter sur les Tikis qui auront à cœur de réconcilier leurs adversaires.