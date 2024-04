Droners - La course du Troisième Œil

Lors d’une course contre les Tao, Sun, poussé par la compétition décide d’utiliser une attaque pas encore très au point de son drone. Se faisant, il aveugle temporairement Corto. Or les Tikis doivent affronter les Blizzards Boss dans une prochaine course. Comment faire avec Corto qui ne voit plus rien ? Se sentant responsable, Sun décide de lui apprendre à maîtriser la technique du troisième œil qui lui permet de se connecter avec Lotus pour participer aux courses de drones. Mais cette technique repose avant tout sur la maîtrise du zen ce que Corto est loin d’être ! La difficulté la pousse à se brouiller avec Oro et la communication se retrouve coupée par intermittence en pleine course !