Droners - La course Duel

Mouse souhaiterait participer à un défi gratte-rivage mais l’épreuve se déroule en même temps que la prochaine course des Tikis. De plus, Corto n’a pas très envie de prêter Maroro et Oro pour une épreuve qu’elle trouve trop dangereuse pour une pilote inexpérimentée. Mais Enki trouve une solution afin de participer aux au défi et la course. Corto fera-t-elle enfin confiance à sa meilleure amie ?