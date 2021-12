Droners - La Course Eole crash

Manta défie Corto dans une course où tous les coups sont permis ! La course a lieu dans la ruche mais Mouse redoute le final où les pilotes doivent faire passer leur drone à travers les pâles tournantes d’une éolienne. L’épreuve semble impossible. Mais rapidement le défi les dépasse, les valeurs des Tikis s’opposant à celles des Cold Kings. Les Droners se trouvent séparés en deux camps et Corto doit maintenant gagner la course au nom des valeurs qu’elle défend.