Droners - La course finale partie 1

C’est le grand jour de la finale sur le circuit du crabe Titan et les Tikis en font partie ! Ils affronteront les Tao Twins et les Mirages. Pour l’occasion, Gavinda Teach a même fait le déplacement. Pendant l’entrainement, Corto est victime d’hallucinations et arrive bonne dernière. Sans savoir qu’il s’agit d’un plan de Teach et des Mirages pour la perturber, Corto se laisse convaincre par Kasskrane de tricher en empruntant un raccourci au cœur du crabe Titan.