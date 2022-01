Droners - La course finale partie 2

Les Tikis ont remporté la course mais sans le savoir, Corto a déclenché l’allumage du crabe Titan en empruntant le raccourci de Kasskran avec Oro. A bord du Titan, Teach menace maintenant l’île de la baleine et toute l’industrie Whale de destruction. Accompagnée de ses amis mais aussi de tous les drones, Corto va tout faire pour sauver Whale et ses Génies.