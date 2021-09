Droners - La course Kami

Après s’être introduit dans le bureau de Whale, les Mirages ont kidnappé un bébé Génie. Mais ce dernier leur échappe et se réfugie chez les Tikis. Alors que les Mirages et Neptune cherchent le bébé Génie partout, Corto réalise que deux Génies donnent beaucoup plus de puissance à Maroro. Mais Mouse souhaite rendre Kami, le bébé Génie, à Whale le plus vite possible. Corto convainc alors Enki de garder Kami juste pour la course.